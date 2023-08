Le PSG tient déjà le successeur de Verratti

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Marco Verratti n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain, qui lui cherche un nouveau club depuis le début du mercato estival. La piste saoudienne a été évoquée pour le milieu italien, mais d’autres option semblent s’être présentée ces derniers jours avec certains des plus gros cadors européens. En attendant, le PSG a déjà une idée pour le remplacer...

Une grande page de l’histoire récente du PSG pourrait se tourner en cette fin de mercato, avec le possible départ de Marco Verratti. Au club depuis plus de dix ans, l’Italien ne semble plus vraiment être dans les plans des dirigeants parisiens, mais pour le moment ça ne se bouscule pas vraiment pour s’attacher ses services.

Mercato - PSG : Paris a perdu son temps sur ce dossier… https://t.co/ANOvvwmX8u pic.twitter.com/dSxRbyQ9gZ — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Verratti appartient au passé

Car du côté du PSG on aimerait le vendre, mais surtout pas le brader. Ainsi, les dernières offensives saoudiennes se sont toutes soldées par un échec, en dépit d’un Neymar qui travaillerait en coulisses pour convaincre Verratti de le rejoindre à Al Hilal. La Gazzetta dello Sport annonce que finalement l’option qui satisferait tout le monde pourrait venir d’Europe avec l’Atlético de Madrid, Manchester United ou encore le Bayern Munich.

Zaïre-Emery, l’avenir du PSG

D’après les informations du quotidien italien, le départ de Marco Verratti est devenu en quelque sorte une priorité pour le changement d’image souhaité au sein du PSG cet été. Le joueur de 30 ans représente en effet le passé parisien et tous les différents échecs ou polémiques qui ont fleuri au fil des dernières années. Pour le remplacer, ils voudraient donc tout miser sur Warren Zaïre-Emery, qui serait la figure parfaite pour représenter le futur. Il est jeun, mais surtout un pur produit de la formation francilienne que le PSG souhaiterait mettre en avant. Reste à voir s’il aura les épaules pour franchir un palier !