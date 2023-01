Le PSG s'est raté pour une star, sa femme jubile

Thomas Bourseau

Sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG semble avoir tenté le tout pour le tout avec Robert Lewandowski l’été dernier, en vain. Depuis, le nouvel attaquant du FC Barcelone n’a cessé de s’enflammer pour son choix et sa femme vient de remuer le couteau dans la plaie…

Lors de la dernière intersaison, qui coïncidait avec le premier mercato de Luis Campos à la tête de la section sportive du PSG, le conseiller football du Paris Saint-Germain semblait avoir un objectif en tête : recruter un attaquant de pointe de classe mondiale sur lequel Kylian Mbappé pourrait s’appuyer. D’ailleurs, Foot Mercato expliquait même que le favori de Campos n’était autre que Robert Lewandowski qui aurait évolué dans un 3-5-2 aux côtés de Kylian Mbappé avec Lionel Messi en soutien.

«Venir à Barcelone était un rêve devenu réalité»

Finalement, et bien que le PSG ait tenté sa chance comme Chelsea, Robert Lewandowski a fait certes le choix de quitter le Bayern Munich. Mais pas pour combler Luis Campos en débarquant au PSG. En effet, Lewandowski a signé en faveur du FC Barcelone. Un choix parfait d’après sa femme Anna Lewandowski. « Venir à Barcelone était un rêve devenu réalité. Nous nous sommes sentis les bienvenus dès le premier jour et nous nous estimons chanceux pour cela. Ils nous ont beaucoup aidés et les gens sont très positifs ».

Une star sur le départ, le PSG se frotte les mains https://t.co/hl4tpYCHzA pic.twitter.com/Sh39gFETjZ — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vivre ici»