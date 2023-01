L'ASSE annonce du lourd sur le mercato

Hugo Chirossel

Déjà très active depuis le début du mercato hivernal, l’ASSE ne compte pas en rester-là. Alors que le marché des transferts fermera ses portes mardi soir, Loïc Perrin a été interrogé sur les objectifs de recrutement de son club. Et le directeur sportif de l’AS Saint-Etienne a annoncé que son équipe et lui travaillaient encore sur de nouvelles recrues, tandis que des joueurs pourraient également s’en aller dans les prochains jours.

Il va encore y avoir du mouvement à l’ASSE d’ici à la fermeture du marché des transferts. Très active depuis le début du mercato, l’AS Saint-Etienne a officialisé ce samedi l’arrivée de sa sixième recrue. En effet, après Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba et Niels Nkounkou, Lamine Fomba est arrivé en provenance de Nîmes. Alors que l’ASSE recevait Laval ce samedi, pour le compte de la 20e journée de Ligue 2, Loïc Perrin a donné la tendance pour la suite du mercato des Verts .

« On travaille sur des recrues potentielles »

« On étudie plusieurs possibilités et on travaille sur des recrues potentielles. Plutôt sur le secteur offensif. Mais après, une cellule de recrutement travaille en permanence sur plusieurs profils, notamment en fonction de ce qu’il peut se passer ces derniers jours, notamment au niveau des départs parce qu’on n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Donc on essaye toujours d’anticiper les choses », a déclaré le directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, au micro de beIN SPORTS .

⚽️ #Ligue2BKT 🗨️ Loïc Perrin (directeur sportif de l'@ASSEofficiel) aborde le #Mercato des Verts : "On travaille sur des recrues potentielles dans le secteur offensif. On essaye toujours d'anticiper les choses."#beINLIGUE2 #ASSEFCSM pic.twitter.com/JZVK2XFufp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 28, 2023

D’autres départs à prévoir