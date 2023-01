Le PSG s’est fait recaler sur le mercato

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aimerait attirer Marcus Rashford à Paris. Pour autant, le Paris Saint-Germain s’est heurté à la réticence de Manchester United de vendre l’Anglais l’été dernier. Et Erik Ten Hag serait à l’origine de ce refus de vente.

Réputé pour avoir l’oeil concernant les pépites du football de demain comme il l’a prouvé lors de ses passages à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier et a semble-t-il tenté plusieurs coups sur le marché des transferts qui ne se sont pas concrétisés. Ce qui serait notamment le cas avec Milan Skriniar et Robert Lewandowski, mais pas seulement.

Luis Campos pense à Marcus Rashford depuis août

D’après L’Équipe et RMC Sport, Luis Campos aurait coché les noms de Rafael Leao et surtout de Marcus Rashford après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais en août dernier. Finalement, le transfert de Rashford est tombé à l’eau malgré des rumeurs concernant un éventuel intérêt de l’attaquant de Manchester United pour le projet sportif du PSG.

Ten Hag aurait sèchement recalé le PSG pour Rashford l’été dernier