Mercato : Une star du PSG veut imiter Verratti, le Qatar doute

Sergio Ramos pourrait finir par prolonger son contrat au PSG, comme Marco Verratti avant lui. Cependant, les hauts décideurs parisiens n’auraient pas encore fait leur choix à ce sujet lorsque Ramos attendrait patiemment de pouvoir apposer sa signature sur un nouveau bail.

Pendant la première partie de saison, alors qu’il avait connu de multiples déboires physiques lors de l’exercice précédent, Sergio Ramos a été régulier et souvent aligné par Christophe Galtier dans son onze de départ au PSG. De quoi pousser le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain à offrir une prolongation à Ramos pour son contrat expirant à l’issue de la saison ?

Mercato - PSG : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir https://t.co/fCHJggDbgU pic.twitter.com/bYAhJPx91c — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

La prolongation de Sergio Ramos est dans les tuyaux au PSG

Le 15 décembre dernier, le10sport.com vous a révélé qu’entre autres, Luis Campos avait enclenché les manoeuvres auprès du clan Sergio Ramos pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat. Dernièrement, L’Équipe a confié que les hauts décideurs du PSG n’auraient cependant pas encore pris de décision finale quant au fait de soumettre ou non une offre de contrat à Ramos et son entourage. Et que tout dépendrait de ses performances sportives dans les semaines à venir.

Sergio Ramos veut prolonger, le PSG joue la montre