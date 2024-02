Le PSG s’est fait recaler par un grand nom !

Arnaud De Kanel

Le PSG a commencé l'année 2024 avec un gros coup dur, à savoir la blessure de Milan Skriniar lors du Trophée des Champions. Suite à cela, Luis Campos a focalisé son attention pour trouver un remplaçant au défenseur slovaque. Le conseiller sportif du PSG a alors exploré la piste Matthijs de Ligt mais le joueur a refusé selon nos informations.

« Malheureusement, après le match contre Toulouse, les docteurs ont fait un examen sur Milan (Skriniar) et ont conclu qu'il avait besoin d’une opération. Jusqu'à celle-ci et le résultat, on ne pourra pas savoir la durée de son indisponibilité. C'est triste, comme à chaque fois qu’un joueur se blesse. C'est une nouvelle désagréable », déplorait Luis Enrique en conférence de presse avant d'affronter l'US Revel en Coupe de France. Un sacré coup dur pour le coach du PSG qui venait là de perdre l'un des joueurs qu'il avait le plus utilisé depuis le début de saison et qui avait donc contraint Luis Campos à lui trouver un remplaçant.



Le PSG a sondé de Ligt

Le premier choix du conseiller sportif du PSG se nommait Leny Yoro. Mais comme nous vous l'avons indiqué en exclusivité sur le10sport.com, le LOSC réclamait 90M€ pour céder son défenseur, avec des bonus qui faisaient monter l'opération à 130M€. Un montant qui a refroidi le PSG qui s'est rabattu sur le Néerlandais Matthijs de Ligt. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Refus du joueur

Insatisfait de sa situation au Bayern Munich, Matthijs de Ligt se pose des questions sur son avenir. Et malgré l'intérêt du PSG, il a préféré décliner l'offre parisienne selon nos informations. En effet, de Ligt privilégie un transfert estival plutôt qu'un transfert en cours de saison avec toutes les contraintes que cela engendre. Un refus qui a mis fin au projet du PSG dans sa quête de remplaçant à Milan Skriniar.