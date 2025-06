Le PSG s'en sépare, il veut signer à l'OM !

Passé par le Paris Saint-Germain, Mitchel Bakker pourrait bien être l’un des acteurs importants de ce début de mercato en Ligue 1. Pas moins de trois clubs batailleraient en ce moment pour s’attacher les services du latéral gauche de propriété de l’Atalanta, avec le LOSC, l’Olympique Lyonnais ainsi que l’Olympique de Marseille.

La solution pourrait ainsi venir de Ligue 1 ! Plusieurs sources ont évoqué tout récemment un intérêt prononcé de l’ OM pour Mitchel Bakker , prêté depuis l’été dernier au LOSC par l’ Atalanta . Le Néerlandais a réalisé de très belles choses cette saison et les Lillois aimeraient beaucoup le garder sans parler de l’ OL , qui serait également sur ses traces.

Qui aimerait signer à l’OM

Du côté de Marseille, on pourrait faire la différence grâce à la Ligue des Champions. D’après les informations de TMW, Bakker privilégierait vraisemblablement la piste OM, pour justement disputer la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine. Avec le LOSC et l’OL, il devrait en effet se contenter de la Ligue Europa.