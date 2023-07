Le PSG se fait trahir, il passe aux aveux

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, le PSG a toujours à coeur de mettre la main sur Bernardo Silva afin de faire de lui sa nouvelle tête de gondole selon Daniel Riolo. Néanmoins, l’agent Jorge Mendes pourrait trahir le conseiller football du PSG, Luis Campos, en envoyant son client au FC Barcelone.

C’est un secret de polichinelle, certes, mais Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva au Paris Saint-Germain. Et ce, depuis sa nomination en tant que conseiller football du PSG en juin 2022. Le 3 août 2022, le10sport.com vous révélait que le milieu offensif de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin 2025, était la signature rêvée de Campos pour le club de la capitale. Une offre de 80M€ avait même été dégainée par le PSG en août dernier. Une proposition repoussée par City comme le10sport.com vous le confiait.

Le PSG rêve toujours de Bernardo Silva

Bernardo Silva est la grande priorité du PSG cet été encore. Et ce n’est pas Daniel Riolo qui dira le contraire. Sur les ondes de RMC pour l’ After Foot lundi soir, l’éditorialiste de RMC a fait passer le message suivant. « La recrue phare du PSG c’est Bernardo Silva. Kane, ça ne va pas se faire et le plan A va devenir Vlahovic. Bernardo Silva, c’est l’objectif pour être la tête de gondole » . le10sport.com vous confiait le 13 juillet dernier qu’une nouvelle offre de transfert avait été soumise à Manchester City par le PSG, sans que le montant de la proposition n’ait filtré.

Proche de Campos, Mendes veut le doubler avec le Barça !

Cependant, à en croire les informations communiquées par le journaliste Gerard Romero lundi, Jorge Mendes qui est pourtant proche de Luis Campos, en témoignent les coups Marco Asensio et Kang-In Lee notamment, aurait à coeur d’offrir Bernardo Silva au FC Barcelone. L’agent du Portugais sait pertinemment que son client rêve d’arborer la tunique du FC Barcelone, et serait en contact quotidiennement pour parvenir à boucler cette opération pour le Barça .

