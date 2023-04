Le PSG rêve d’un incroyable retour, il peut tout gâcher

Axel Cornic

Parti en assez mauvais termes en 2019, Adrien Rabiot se retrouve à quelques semaines de la fin de son contrat avec la Juventus… et il pourrait bien faire son grand retour au Paris saint-Germain ! Cela semble être en tout cas une piste étudiée par Luis Campos, même si du côté de Turin on ne s’avoue pas vaincu.

Avec Alphonse Areola et Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot a été pendant des années le visage de la formation du PSG version QSI. Il est pourtant sorti par la petite porte en 2019, refusant de prolonger son contrat et passant notamment six mois au placard.

Rabiot, un retour qui ne tient qu’à un fil

Le même scénario pourrait se répéter, mais dans le sens inverse. En effet, Rabiot est en fin de contrat à la Juventus et pour le moment, une prolongation se fait toujours attendre. Les problèmes judiciaires de son club pourraient d’ailleurs accélérer son départ, puisque les bianconeri risquent de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Allegri, le joker de la Juventus