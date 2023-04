Le PSG prépare un gros coup pour cet été, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Faisant ses classes au sein des équipes de jeunes de Fribourg, Noah Darvich (16 ans) aurait tapé dans l’œil du PSG et de Luis Campos qui aurait même rencontré l’agent Héctor Peris. Pour autant, la concurrence est au rendez-vous et pourrait faire r age cet été pour la pépite allemande.

Noah Darvich (16 ans), jeune espoir du football allemand, met le feu au marché des transferts à l’approche du mercato estival. A commencer par le PSG. Dernièrement, Sport BILD confiait un intérêt du champion de France pour le milieu de terrain de Fribourg où il évolue avec les U17. En pleine ascension, Darvich pourrait ne pas s’éterniser du côté du pensionnaire de Bundesliga et semblerait avoir l’embarras du choix pour son avenir.

Le PSG lorgne une pépite allemande et a dressé son plan pour son recrutement

C’est du moins ce que CulturePSG a révélé ce jeudi. Après avoir confirmé un intérêt du Paris Saint-Germain, le média spécialisé sur l’actualité du club parisien, le départ de Fribourg de Noah Darvich aurait de grandes chances de se concrétiser, c’est d’ailleurs la tendance actuelle. Et le PSG aurait déjà un plan tout tracé pour Noah Darvich si ce dernier venait à déposer ses valises à Paris. Selon CulturePSG , le milieu de terrain allemand viendrait parfaire sa formation au sein des U19 du PSG, comme Xavi Simons avant lui, avant de potentiellement avoir sa chance dans l’équipe première. D’ailleurs, une rencontre avec l’agent Héctor Peris, a eu lieu vendredi dernier.

Le PSG déjà concurrencé pour Darvich