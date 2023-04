Le PSG repart de plus belle pour ce transfert, il veut toucher le jackpot

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG est passé tout près de boucler la signature d'Hakim Ziyech. Toutefois, l'affaire a capoté à la dernière minute. Alors que le PSG compterait revenir à la charge pour s'offrir ses services, Hakim Ziyech devrait réclamer une salaire colossal, qui le placerait juste derrière Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au classement des joueurs les mieux payés du club.

Pour pallier le départ de Pablo Sarabia, qui a migré vers Wolverhampton, le PSG s'est jeté sur Hakim Ziyech lors du dernier mercato hivernal. Et alors que tout était réglé avec Chelsea, le club de la capitale a vu le transfert de l'international marocain échouer au tout dernier moment. La faute à des documents envoyés trop tardivement par la direction des Blues . Ce qui aurait empêcher le PSG d'officialiser la signature d'Hakim Ziyech dans le temps imparti.

Zidane - Mercato : Il prend une décision radicale, le PSG peut exulter https://t.co/ppZJLFYm4B pic.twitter.com/O3gXZIVaPt — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Le PSG veut revenir à la charge pour Ziyech

Malgré son échec sur ce dossier, le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Hakim Ziyech. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , la direction parisienne envisagerait de retenter sa chance pour l'attaquant marocain de 30 ans lors de la prochaine fenêtre de recrutement. Toutefois, Chelsea ne devrait pas accepter de céder Hakim Ziyech en prêt cette fois. A en croire le média le média transalpin, les Blues n'envisageraient qu'un transfert sec pour leur numéro 22, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Hakim Ziyech devrait se montrer très gourmand financièrement.

Ziyech, quatrième joueur le mieux payé du PSG ?