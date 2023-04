Zidane - Mercato : Il prend une décision radicale, le PSG peut exulter

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti refuse de quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2024. Dans ces conditions, Zinedine Zidane ne devrait pas retrouver le club merengue cet été, à moins que Florentino Pérez ne décide de remercier le technicien italien. Une aubaine pour le PSG, qui penserait à recruter le Ballon d'Or 98 pour remplacer Christophe Galtier cet été.

Malgré ses mauvais résultats depuis la reprise post-Coupe du Monde, Christophe Galtier n'est pas en danger à l'heure actuelle. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien du PSG ne sera menacé que si, et seulement si, son équipe ne remporte pas le championnat cette saison.

Surprise, Kylian Mbappé se fait tacler ! https://t.co/A4CF3JZiPw pic.twitter.com/wjgXApG36J — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Ancelotti ne compte pas quitter le Real Madrid

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier cet été, le PSG aurait déjà identifié plusieurs profils, dont celui de Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 serait également dans le viseur du Real Madrid. Alors que Carlo Ancelotti est dans le viseur de la sélection brésilienne - comme il l'a confirmé lui-même - le club merengue penserait à rapatrier Zinedine Zidane en cas de départ à l'issue de cette saison. Toutefois, le technicien italien refuse de quitter le Real Madrid de lui-même avant la fin de son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2024.

«Je resterai ici tant que le Real Madrid me permet de continuer»