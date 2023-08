Le PSG recrute un joueur pour «100 millions», il dévoile les coulisses

Thibault Morlain

Avant même l’arrivée des Qataris, le PSG avait déjà fait des folies sur le marché des transferts. Ça avait notamment été le cas en 1998. A l’époque, le club de la capitale réalise le plus gros transferts de son histoire avec Jay-Jay Okocha, acheté pour… 100 millions de Francs, soit un peu plus de 15M€ aujourd’hui. Un transfert sur lequel est revenu Charles Biétry, président du PSG de l’époque.

Bien avant Neymar ou encore Javier Pastore, le joueur le plus cher de l’histoire du PSG était pendant un temps Jay-Jay Okocha. C’est en 1998 que le milieu offensif nigérian est recruté par le club de la capitale. Il débarque alors de Turquie et du club de Fenerbahce dans le cadre donc d’un transfert record. A cette époque, le PSG débourse alors 100 millions de Francs. Une somme énorme à ce moment qui correspond aujourd’hui à un peu plus de 15M€.

Le PSG lâche une bombe sur Mbappé https://t.co/lR65LOTlwA pic.twitter.com/Y59DaPcZZf — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

« Okocha, là-bas, c'est Johnny Hallyday, une idole ! »

C’est sur les conseils d’un certain Arsène Wenger que Charles Biétry, président du PSG en 1998, boucle le transfert de Jay-Jay Okocha. Dans des propos accordés à L’Equipe ce dimanche, il est d’ailleurs revenu sur ce recrutement du Nigérian, expliquant alors : « La négociation avec ses agents et le club a été rude. Je me rends en Turquie pour boucler l'affaire et je m'aperçois qu'Okocha, là-bas, c'est Johnny Hallyday, une idole ! Les supporters ne veulent pas qu'il parte. On organise quand même une conférence de presse avec le président du "Fener" qui dit qu'on l'a acheté 100 millions... ce que L'Équipe et Le Parisien reprendront malgré tous mes démentis. Désolé mais 92, ce n'est pas 100 ! ».

« 25 000 mecs étaient devant le terminal pour l'empêcher de partir »