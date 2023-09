Le PSG recrute un «espoir incroyable» et provoque un clash

Alexis Brunet

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG a finalement réussi à mettre la main sur Bradley Barcola. Le jeune Français a donc quitté Lyon, son club formateur. D'après Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL, Barcola n'aurait pas dû être vendu. Son successeur, John Textor a finalement décidé de le laisser partir, faisant augmenter encore un peu plus le clash entre les deux hommes.

Depuis quelque temps maintenant, les supporters lyonnais sont au plus mal. L'OL a perdu en ambition, et le recrutement n'est pas flamboyant. C'est surtout au niveau des ventes que Lyon s'est distingué, en cédant deux de ses meilleurs jeunes. Bradley Barcola est parti au PSG, et Castello Lukeba a rejoint le RB Leipzig.

«Je ne l'aurais jamais vendu»

Interrogé par Téléfoot , Jean-Michel Aulas s'est prononcé sur les ventes des deux Lyonnais. L'ancien président de l'OL n'aurait jamais vendu Barcola et Lukeba s'il était toujours en poste. « Le cœur saigne quand je vois que Lukeba, et maintenant Bradley (Barcola), s'en vont. Je ne m'attendais plus à ce qu'ils partent, et surtout Bradley qui est un espoir incroyable du club. Je ne l'aurais jamais vendu. »

Il l’annonce, le PSG a recruté «une vraie machine» https://t.co/rFLIKmshLI pic.twitter.com/NBgis8nKsE — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Le clash grandit entre Textor et Aulas

Avec cette déclaration, Jean-Michel Aulas s'oppose encore un peu plus à John Textor, le nouveau patron de l'OL. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes sont en clash. Le Français a d'ailleurs récemment porté plainte contre l'Américain pour diffamation. En attendant, Lyon reçoit le PSG ce dimanche soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1.