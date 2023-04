Le PSG reconnaît un énorme fiasco sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le recrutement estival 2022 étant largement pointé du doigt avec la tournure de la saison actuelle du PSG, Luis Campos va donc essayer de rectifier le tir. Et le conseiller sportif portugais semble avoir admis ses erreurs sur le marché, puisque plusieurs recrues sont déjà poussées vers la sortie.

Nommé l’été dernier au poste de conseiller sportif du PSG et à l’origine de la nomination de Christophe Galtier avec qui il avait déjà collaboré au LOSC, Luis Campos avait pris des décisions fortes pour son premier mercato au club. De nombreux éléments indésirables avaient été poussés vers la sortie, et pas moins de 147M€ ont été dépenses au total pour le recrutement du PSG.

Il confirme un transfert inespéré pour le PSG https://t.co/YRc8hYwyBy pic.twitter.com/pVunj5WIix — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Un échec pour Campos

Mais la plupart de ces recrues n’ont jamais apporté satisfaction ces derniers mois avec le PSG, et force est de constater que le mercato estival proposé par Luis Campos n’a pas été à la hauteur des ambitions, puisque le club francilien a notamment été éliminé dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Quatre recrues estivales sur le départ ?