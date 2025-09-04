Le PSG rate un transfert, le joueur confirme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est un secret de polichinelle, certes, au vu de la couverture médiatique de cette opération. Néanmoins, le profil de Maghnes Akliouche a quelques partisans au PSG dont Luis Campos. Malgré tout, le milieu offensif de l’AS Monaco originaire de la région parisienne n’a une fois de plus pas signé. Il a répondu à ce sujet en conférence de presse.

Luis Campos en est fan. Et cela ne date pas d’hier. Au printemps 2024, il était révélé par L’Équipe que le conseiller football du Paris Saint-Germain gardait un œil avisé sur l’évolution de la situation de Maghnes Akliouche. L’été du néo-international français était agité avec une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cependant, pas de transfert au PSG qui bouclait les venues de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué.

Maghnes Akliouche, l’éternelle piste non concrétisée ? Pendant l’intégralité de la saison dernière, le nom de Maghnes Akliouche est resté lié au Paris Saint-Germain et il en était de même pendant le dernier mercato d’été. Une fois de plus, le milieu offensif de l’AS Monaco a passé la période estivale sur le Rocher lorsque le Paris Saint-Germain a accueilli Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi.