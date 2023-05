Le PSG prépare un gros coup, ça part mal

Jean de Teyssière

Assuré de voir Milan Skriniar arriver cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot sur le marché des transferts. En effet, le défenseur central du SSC Naples, Kim Min-jae ferait partie des plans de Luis Campos pour renforcer la défense parisienne. Le PSG devra cependant faire avec la concurrence de Liverpool et de Manchester United, qui est déjà passé à l'action.

Après une saison très compliquée sur tous les plans, le Paris Saint-Germain s'attelle déjà à préparer la saison prochaine. Si Milan Skriniar va déjà poser ses valises à Paris à l'issue de la saison, un autre défenseur central venant de Naples pourrait aussi suivre Skriniar, mais la concurrence venant d'Angleterre est très féroce.

Liverpool et le PSG intéressés par Kim Min-jae

D'après des informations de Foot Mercato , les performances XXL de Kim Min-jae cette saison ne sont pas passées inaperçues. Le roc de 26 ans est suivi par de nombreux grands clubs comme Liverpool qui reste à ce jour extrêmement intéressés. Le club anglais n'est pas le seul car le PSG aussi garderait un œil sur le Sud-Coréen qui ferait parti de la short-list de Luis Campos.

Manchester United passe à l'action