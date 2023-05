Coup de tonnerre historique en Ligue 1, il vide son sac

Thomas Bourseau

Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’OL. Après une aventure longue de 36 ans, l’ex-patron du club qu’il a amené au sommet du football français au début des années 2000, a tiré sa révérence. Mais il ne va pas se retirer totalement du monde du football comme il l’a fait savoir sur son compte Twitter en remerciant au passage Wendie Renard pour son hommage.

Le 5 mai dernier, au détour d’une réunion à Lyon, le conseil d’administration d’OL Groupe a décidé de nommer John Textor comme président du conseil en question à la suite de la cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas en tant que président. Une énorme page s’est tournée à l’OL, mais aussi au sein du football français puisque Aulas était dans son paysage pendant 36 ans.

L’annonce du départ de Jean-Michel Aulas en a choqué plus d’un à Lyon. À commencer par Dejan Lovren. Le défenseur de l’OL a avoué ne pas avoir été mis au courant en amont et a regretté d’avoir appris un tel séisme par le biais des médias et non de la bouche du principal intéressé ou des dirigeants présents à l’OL. Joueuse de l’Olympique Lyonnais, Wendie Renard a adressé un petit message lourd de sens sur l’importance de Jean-Michel Aulas. « Il a toujours été là auprès de nous. On aura à cœur aussi de gagner pour lui. Le mot merci est trop faible pour le remercier ».

Merci beaucoup Wendie nous avons déjà gagné 34 trophées 🏆 ensemble , j’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL , et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition … Merci allez l’OL ❤️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 12, 2023

