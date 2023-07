Le PSG prend une décision radicale pour Mbappé

Baptiste Berkowicz

Alors que son grand frère, Kylian, agite les coulisses du PSG, Ethan Mbappé est en pleine ascension au sein de l'effectif de Luis Enrique. Le joueur de 16 ans a disputé ses premières minutes avec l'équipe première lors du match de préparation face au Havre. Son comportement dans le groupe ainsi que ses qualités techniques ont convaincu le staff de lui redonner sa chance.

La famille Mbappé fait la pluie et le beau temps au PSG. Kylian, le plus grand, cause de nombreux remous au sein du club de la capitale à propos de son avenir que les dirigeants parisiens souhaitent faire évoluer. Ethan, le plus petit, effectue la pré-saison du PSG en Asie et engrange ge plus en plus de minutes. Le staff est conquis.

Incroyable, Mbappé va ruiner le PSG https://t.co/6efRWFqZPt pic.twitter.com/JkBOs0fD5V — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Ethan Mbappé séduit le PSG

À seulement 16 ans, le plus jeune des Mbappé a intégré pleinement le groupe professionnel du PSG. Auprès de L'ÉQUIPE, l'un des formateurs du centre de formation parisien est dithyrambique à son sujet : « Ethan Mbappé , c'est un top gamin. Il est très à l'écoute, comprend vite, il est très bien élevé. On n'a jamais une remarque à lui faire, il est toujours à l'heure ». Un proche des jeunes Parisiens évoque également Ethan Mbappé : « Chapeau d'avoir le comportement qu'il a avec tout ce qui se passe autour de lui et de son frère. […] . Il est humble, travailleur. Il possède des qualités mentales exceptionnelles et une bonne frappe de loin ».

Une intégration réussie dans le groupe