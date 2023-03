Le PSG n’en veut plus, Neymar a un incroyable projet pour son avenir

Thibault Morlain

Blessé à la cheville, Neymar ne rejouera plus de la saison avec le PSG. Et si on ne reverrait plus le Brésilien avec le club de la capitale ? Malgré un contrat jusqu’en 2027, le Brésilien se voit inviter à se trouver un nouveau club. Poussé vers la sortie, Neymar devrait donc préparer son avenir et voilà qu’il aurait déjà un projet en tête pour cela.

Encore une fois, le saison du PSG vire au fiasco en Ligue des Champions. Le club de la capitale a été éliminé par le Bayern Munich en huitième de finale et un grand ménage est désormais réclamé à Paris. Qui fera ses valises durant l’été ? Le départ de Neymar est notamment évoqué. Malgré un contrat allant jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien ne serait clairement plus en odeur de sainteté auprès des dirigeants qataris qui aimeraient donc se séparer de Neymar.

« Il veut devenir professionnel après »

Quid donc de l’avenir de Neymar ? Pour football.fr , Daniel Riolo a fait une confidence sur les plans du numéro 10 du PSG pour son avenir. Et visiblement, Neymar souhaiterait devenir… joueur de poker : « Je l’ai déjà croisé sur une table ? Non pas directement sur une table. Après je connais tellement de gens dans le poker que je connais son niveau, qui est pas mal. Je suis que lui il bosse, il s’entraîne avec des pros. Y’a pas mal de pros brésiliens qui ont un très bon niveau. Il s’entraîne avec eux. Il bosse son jeu. Il a vraiment progressé. Il veut devenir professionnel après. Il a envie de faire le circuit. Mais non, je n’ai pas encore été invité à Bougival jusqu’à 7 heures du matin pour jouer au poker chez lui ».

