Le PSG n’avait aucune chance pour ce pote de Mbappé

En début d'été, la piste menant à Jean-Clair Todibo a été évoquée pour le PSG qui cherchait à renforcer son secteur défensif. Une dossier qui n'a jamais été à l'étude selon nos informations, mais surtout, le joueur de l'OGC Nice n'a jamais songé à changer d'air et n'avait donc aucune chance de retrouver Mbappé au PSG.

Avec pas moins de treize nouvelles recrues attirées au cours du mercato estival, le PSG a radicalement changé de visage. Luis Campos et Nasser Al-Khelaîfi souhaitaient notamment attirer du sang neuf en défense, et c'est la raison pour laquelle Milan Skriniar ainsi que Lucas Hernandez ont débarqué au Parc des Princes. Mais d'autres noms ont également été évoqués pour le PSG durant l'été, à commencer par celui de Jean-Clair Todibo, le défenseur central français de l'OGC Nice.

Aucun contact avec Todibo

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité dès le mois de juin, il n'y a eu aucun rendez-vous d'organisé entre le PSG et le clan Todibo. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE vendredi, le joueur de l'équipe de France s'est confié sur les nombreuses rumeurs évoquées pour son mercato : « Rester à Nice ? J'ai toujours dit que ce n'était pas un frein pour moi. Je n'ai pas la mémoire courte, je sais ce que le club m'a apporté depuis que je suis arrivé (en février 2021). J'ai la confiance d'un club dans lequel je suis épanoui et la possibilité de performer en France. En faisant une grosse saison, je peux postuler à l'Euro. Je ne vais pas mentir en disant que je n'ai pas eu la réflexion de me dire qu'il fallait peut-être jouer dans un "top club" pour augmenter mes chances, mais il y a aussi des garanties en jouant à Nice », a indiqué Todibo, qui ne risquait donc pas de rejoindre son partenaire de l'équipe de France Kylian Mbappé au PSG.

« C'était très clair »