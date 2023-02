Le PSG l’a viré, il prépare du lourd pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier, Thomas Tuchel est à la recherche d'un nouveau défi. Après l'Allemagne, la France et l'Angleterre, le technicien de 49 ans pourrait bien découvrir l'Espagne dans les prochains mois selon la presse italienne. Le Real Madrid pourrait bien miser sur lui pour l'après-Carlo Ancelotti.

Thomas Tuchel n'oubliera certainement pas son noël 2020. Le 23 décembre 2020, le technicien allemand était remercié par le PSG, juste après une rencontre face au RC de Strasbourg. Depuis, le coach s'est relevé et est parvenu à remporter la Ligue des champions avec Chelsea. Remercié par le club anglais en septembre dernier, Tuchel est désormais à la recherche d'un nouveau défi.

Un objectif du PSG au Real Madrid, la fake news du mercato https://t.co/3PyYPCulKK pic.twitter.com/r27dooHaI4 — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Vers une arrivée de Tuchel au Real Madrid ?

Journaliste italien, Fabrizio Romano a annoncé que Tuchel pourrait bien rebondir au Real Madrid. « Tuchel ? Je pense que chaque entraîneur a le Real Madrid comme rêve et priorité, c'est normal » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Defensa Central.

Une décision à la fin de la saison pour Ancelotti