«Le PSG l’a foutu dehors», grosse erreur du Qatar

Actuellement en grande forme avec le Milan AC, Mike Maignan aurait pu connaître une toute autre trajectoire si le PSG, son club formateur, l’avait conservé plutôt que de le vendre au LOSC à l’été 2015. Et Bernard Lama, ancien gardien emblématique du club de la capitale, regrette ce choix des Qataris avec Maignan.

Devenu titulaire indiscutable dans les buts de l’équipe de France depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, Mike Maignan s’est également imposé comme une référence européenne à son poste depuis son arrivée au Milan AC à l’été 2021. Une très belle montée en puissance pour le gardien de 27 ans qui avait explosé au LOSC, et pourtant, c’est au PSG que Maignan avait été formé et aurait pu faire toute l’étendue de son talent. Mais le Qatar en avait décidé autrement.

Maignan, symbole du problème des titis au PSG

En effet, comme beaucoup d’autres talents issus du centre de formation du PSG (Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Tanguy Kouassi, Xavi Simons…), Mike Maignan n’avait pas réussi à se faire une place en équipe première avec la présence de joueurs plus confirmés que lui au même poste. Il avait donc été vendu au LOSC en 2015… pour à peine 1M€, avant que le club nordiste ne fasse donc une belle plus-value quelques années plus tard avec son transfert en direction du Milan AC (16M€). Un choix qui laisse de gros regrets à Bernard Lama, gardien emblématique du PSG dans les années 90.

« Ils auraient dû le prêter »