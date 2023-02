Le PSG joue avec le feu pour Mbappé, il prévient le Qatar

Axel Cornic

La prolongation de mai dernier n’a fait que momentanément déplacer le problème, puisque le contrat de Kylian Mbappé se termine dans un peu moins d’un an et demi, même s’il existe une option pour une année supplémentaire. Pour Jérôme Rothen, qui s’est souvent dit proche de la star française, le Paris Saint-Germain doit faire tout son possible pour le convaincre de prolonger.

L’avenir de Kylian Mbappé a rythmé le dernier printemps, mais a finalement débouché sur une prolongation record. Mais elle ne réglé pas tout, puisque l’attaquant du PSG s’engager librement avec d’autres club dans moins d’un an.

« Le PSG a tout intérêt à essayer de le prolonger »

C’est pour cela que Jérôme Rothen a tiré la sonnette d’alarme, exhortant les dirigeants du PSG à prolonger au plus vite Mbappé. « Le PSG a tout intérêt à essayer de le prolonger et de construire avec lui, par rapport à son âge et tout ce qu’il représente en France » a expliqué l’ancien joueur parisien, au micro de RMC Sport .

Le Real Madrid ou la Premier League ?