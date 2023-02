Le PSG l'a poussé dehors, l'incroyable réponse de Neymar

Axel Cornic

Les derniers mois de Neymar ont été très agités, avec la nouvelle direction du Paris Saint-Germain qui a souhaité changer les choses lors du dernier mercato, en le poussant notamment vers la sortie. Le Brésilien est toutefois resté et il semble bel et bien vouloir faire changer d’avis Luis Campos et les autres décideurs du PSG.

Depuis la prolongation de Kylian Mbappé et le changement de direction, Neymar ne semble plus intouchable. Plusieurs médias ont en effet assuré que le PSG aurait essayé de le pousser vers la sortie l’été dernier, le proposant notamment en Premier League. Un épisode qui semble avoir piqué la star brésilienne, qui a souhaité réagir.

Mercato : Le PSG rate une grande star, qui a «choisi le mauvais club» https://t.co/eSLMxy19wc pic.twitter.com/86sikoJLvf — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Un nouveau Neymar ?

La première partie de saison de Neymar a en effet été très bonne, avec notamment un rôle de passeur décisif assez surprenant pour un joueur qui s’est souvent concentré uniquement sur les buts. Un grand nombre d’observateurs a même fait remarquer que du trio de devant du PSG, il est le seul à avoir fait des efforts pour le bien collectif, se mettant quelque part au service de Lionel Messi et de Mbappé

« Je trouve que Neymar est dans la peau d’un joueur du PSG aujourd’hui »

Au micro de RMC Sport , Jérôme Rothen a confirmé cette version, expliquant que cela avait poussé Neymar a changé. « Neymar a resigné, il a encore quatre ans de contrat. Ils avaient essayé de le vendre, mais Neymar a donné satisfaction » a expliqué l’ancien joueur du PSG, désormais consultant. « Dans l’état d’esprit, dans sa vie extra sportive a fait des efforts. Je trouve que Neymar est dans la peau d’un joueur du PSG aujourd’hui ».

Un début d’année compliqué

Mais ce changement n’a pas duré. L’après Coupe du monde semble être difficile à digérer pour Neymar, qui semblait pouvoir aller au bout avec le Brésil. Alors qu’il avait marqué pas moins de 15 buts lors de la première partie de saison, le numéro 10 du PSG est bloqué à deux depuis le début de l’année et sa cheville semble beaucoup inquiéter le staff médical. Reste à voir s’il saura se rattraper face au Bayern Munich, en huitième de finale de Ligue des Champions.