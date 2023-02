Après la catastrophe Mbappé, enfin une bonne nouvelle pour le PSG

La rédaction

Enfin une bonne nouvelle du côté du PSG ! Après les blessures de Kylian Mbappé et Neymar, le club de la capitale va pouvoir compter sur le retour de l'un d'entre eux. Neymar, qui n'a pas joué les deux derniers matchs à cause d'une blessure musculaire, s'est entraîné avec le groupe ce lundi. De quoi être optimiste pour le match face à Marseille, dans deux jours ?

La deuxième partie de saison commence maintenant pour le PSG. Toujours en lice dans toutes les compétitions, le PSG va avoir un mois de février ultra chargé, qui débutera avec le quart de finale de la Coupe de France, ce mercredi, face à l'OM. Le PSG aimerait compter sur l'intégralité de son effectif pour mener à bien tous objectifs, et le retour de Neymar pourrait faire beaucoup de bien au PSG.

Neymar souriant

D'habitude, le 5 février est appréhendé par le club du PSG, puisque c'est l'anniversaire de Neymar. Habitué au faste et à faire des soirées jusqu'au bout de la nuit lors de son anniversaire, la star auriverde est restée sobre, dans tous les sens du terme, et sa soirée s'est déroulée sans excès. Et il est même apparu souriant à l'entraînement collectif ce lundi comme le confirme RMC Sport, à deux jours d'affronter l'OM en huitième de finale de la Coupe de France.

Neymar très attendu

Auteur d'un début de saison canon, Neymar a subi en ce début d'année le contrecoup de la Coupe de Monde avec cette défaite aux tirs au but face à la Croatie en quart de finale. Mais en 18 matchs avec le PSG en Ligue 1 cette saison, la star brésilienne a déjà marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives. Et en l'absence de Kylian Mbappé pendant au moins deux semaines, la pression sera sur le dos du duo Messi-Neymar pour faire face à ce calendrier chargé, marqué notamment par la réception du Bayern Munich, le 14 février prochain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.