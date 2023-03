Le PSG fait tapis pour convaincre Messi, la réponse tombe déjà

Thomas Bourseau

Le PSG continue de pousser en coulisse pour boucler la prolongation du contrat de Lionel Messi. Le club de la capitale aimerait même attirer Julian Alvarez selon la presse anglaise pour inciter l’Argentin à rester. Pourtant, cette option tomberait déjà à l’eau.

Et si Lionel Messi finissait par quitter le PSG ? Depuis quelque temps, il est question dans la presse d’un accord verbal convenu entre le clan Messi et le Paris Saint-Germain pour continuer leur collaboration pour au moins une saison supplémentaire. Pour rappel, le contrat de La Pulga arrivera à expiration le 30 juin prochain, soit une petite semaine après ses 36 ans. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 18 février dernier que les discussions se poursuivaient entre les deux parties et que l’optimisme était toujours au rendez-vous au PSG.

Le PSG concurrencé par le Barça et l’Inter Miami pour Messi ?

Pourtant, la concurrence ne cesse de tenter sa chance. Le champion du monde n’a toujours pas paraphé son nouveau contrat au PSG et cette situation donne des idées au FC Barcelone. Par le biais de son entraîneur Xavi Hernandez, le Barça a affirmé que les portes du Camp Nou étaient toujours ouvertes pour Lionel Messi. De plus, l’Inter Miami, par le biais de son coach Phil Neville, a également publiquement incité l’attaquant du PSG à rejoindre la franchise co-détenue par David Beckham.

Alvarez pour combler Messi, l’Argentin va prolonger à City