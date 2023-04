Le PSG envisage de l'éjecter, il a l'habitude

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du PSG, le club de la capitale a évincé deux entraineurs en cours de saison : Antoine Kombouare et Thomas Tuchel. L'histoire pourrait bien se répéter cette année avec Christophe Galtier. En effet, le technicien français risquerait sa place en cas de défaite face à l'OGC Nice et au RC Lens.

Attiré par Luis Campos vers le PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, le technicien français ne devrait pas aller au bout de son engagement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier n'était pas menacé avant la dernière trêve internationale, et ce, même si son équipe enchainait les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde. Mais ça, c'était avant la déroute face à l'OL.

Galtier éjecté avant la fin de la saison ?

Ce dimanche soir, le PSG s'est incliné au Parc des Princes face à l'OL de Laurent Blanc (0-1). Et alors qu'ils avaient déjà perdu à Paris contre Rennes (0-2 le 19 mars), les hommes de Christophe Galtier réalisent un triste record de l'ère QSI : celui d'avoir sombré deux fois d'affilé à domicile sans inscrire le moindre but. Et cette terrible performance est la goutte de trop pour le Qatar. En effet, les hautes sphères du PSG seraient désormais prêtes à virer Christophe Galtier en cours de saison si le titre en Ligue 1 était menacé. Ainsi, à en croire L'Equipe , le natif de Marseille pourrait être éjecté par sa direction en cas de défaite contre l'OGC Nice ce samedi et face au RC Lens le 15 avril. Dans ce cas, ce ne serait pas la première fois que le Qatar remercie un entraineur en cours de saison.

Kombouare et Tuchel, les premières victimes du PSG ?