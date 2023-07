Le PSG enrage pour Mbappé, le Qatar entre en scène

Thomas Bourseau

Depuis quelques jours, le feuilleton Kylian Mbappé fait énormément couler d’encre dans la presse. Et la dernière sortie du joueur aurait fait jaser en interne. Au point que le Qatar s’en mêlerait et fixerait une deadline. Explications.

Kylian Mbappé a refait des siennes. À l’occasion d’un entretien pour France Football et L’Équipe , le meilleur buteur de l’histoire du PSG a fat un constat lourd de sens sur le Paris Saint-Germain. « Je pense que jouer au PSG n'aide pas beaucoup parce que c'est une équipe qui divise, un club qui divise. Alors, bien sûr, cela attire les rumeurs, mais cela ne me dérange pas parce que je sais ce que je fais et comment je le fais ».

Mbappé dresse un constat sur le PSG, Al-Khelaïfi fulmine

Forcément, les déclarations de Kylian Mbappé ne sont pas passées inaperçues. En effet, six membres du vestiaire du PSG, dont deux recrues estivales selon RMC Sport , auraient très mal pris la sortie médiatique de Mbappé. Choqués, les joueurs en question jugeraient cela comme étant une « insulte pour le club » . De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi a également trouvé les propos de Mbappé « choquants » d’après les informations communiquées par RMC Sport en faisant savoir que c’est « un manque de respect à tous les joueurs actuels. S’il pense vraiment cela, pourquoi ne part-il pas maintenant ? ».

Le Qatar veut résoudre le cas Mbappé cette semaine !

D’après les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, le Qatar commencerait à sérieusement perdre patience avec Kylian Mbappé. En effet, le Qatar estimerait que toute la situation autour du natif de Bondy nuirait sérieusement à l’image du pays. En outre, le journaliste révèle que la famille royale aurait à coeur de résoudre l’affaire Mbappé dès cette semaine ou au pire des cas, la semaine suivante. Le ton est donné.