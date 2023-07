Le PSG enflamme le mercato, un joueur a tout prévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a été l’un des grands protagonistes de cette première partie de mercato avec six recrues bouclées. La tournée estivale du club au Japon et en Corée du Sud permet ainsi aux nouveaux joueurs de s’acclimater, et ils peuvent compter sur Achraf Hakimi pour les aider à trouver leur place.

Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Ils sont six à avoir posé leurs valises à Paris cet été, alors que d’autres joueurs sont attendus par le PSG avant la fin du mercato estival. Luis Enrique peut donc compter sur du sang neuf pour la tournée en Asie, un moment important leur permettant de s’intégrer dans leur nouveau club.

Hakimi aide les recrues

Au cours d’un entretien accordé aux médias du PSG, Achraf Hakimi s’est prononcé sur ces nouveaux visages dans l’effectif parisien, l’international marocain étant évidemment disposé à faciliter leur adaptation.

« Nous essayons de leur parler, de les mettre à l'aise, de les faire se sentir à l’aise »