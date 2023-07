PSG : Luis Enrique débarque, le vestiaire prend déjà position

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG prépare la saison à venir, les joueurs découvrent leur nouvel entraîneur, Luis Enrique. Le successeur de Christophe Galtier prend ses marques et suscite beaucoup d’attentes, lui qui prône un jeu offensif. Au cours d’un entretien diffusé sur les médias du club, Achraf Hakimi s’est prononcé sur ce changement important.

C’est avec un nouvel entraîneur à sa tête que le Paris Saint-Germain prépare le nouvel exercice. Pour remplacer Christophe Galtier, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de nommer Luis Enrique, un profil qui a rapidement emballé bon nombre de supporters grâce à ses préceptes de jeu. L’ancien entraîneur du FC Barcelone est en effet connu pour un style offensif qu’il tente aujourd’hui d’insuffler à ses nouveaux joueurs. Interrogé, Achraf Hakimi s’est prononcé sur les premiers pas de Luis Enrique.

« Je vais essayer de m'adapter le plus possible »

« L’entraîneur travaille très bien, nous sommes sur une bonne dynamique et sur la bonne voie , explique Hakimi sur les médias du PSG. C’est un entraineur qui aime le jeu offensif, qui est l’une de mes caractéristiques. Je vais essayer de m'adapter le plus possible et le plus rapidement possible aux idées de l’entraîneur, pas seulement moi, mais l’ensemble de l’équipe. Et c’est pour cela que nous faisons cette tournée, pour nous préparer à assimiler rapidement les idées de l’entraîneur et nous préparer à la saison qui commence très bientôt . »

« Voir quelles sont les idées de l’entraîneur »

Pour assimiler les idées de Luis Enrique, les joueurs du PSG peuvent ainsi compter sur les rencontres amicales organisées au Japon et en Corée du Sud, précieuses selon l’international marocain. « Physiquement oui, bien sûr, les matches sont importants. C'est vrai que nous voulons gagner tous les matches parce que cela nous donne de la confiance, mais aussi pour prendre un rythme et pour voir quelles sont les idées de l'entraîneur. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les deux matches que nous avons joués ont été bons, avec un bon ressenti. Je pense que nous allons nous améliorer au cours des prochains matches parce que, nous allons mieux nous comprendre et nous allons mettre en place les idées que veut l’entraîneur », confie-t-il.

« Nous pouvons sentir une autre idée du jeu »