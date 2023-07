Mercato - PSG : Une offre délirante sur le point de tomber ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En marge du dossier Mbappé, qui mobilise toutes les attentions en ce mercato estival assez fou, le PSG pourrait également gérer d’autres départs d’envergure. En effet, ces dernières heures, un club saoudien s’active pour tenter de mettre la main sur un taulier de l’effectif parisien. Voici nos dernières informations.

Le mercato du PSG prend une tournure assez inattendue. A commencer par le dossier Mbappé, que personne n’a vu venir. Les dirigeants parisiens ont en effet pris la décision de durcir le ton avec leur star. Impossible d’envisager un départ libre en juin 2024 : soit Mbappé prolonge, soit Mbappé s’en va. Mais à Paris, il n’y a pas que la star du football français qui pourrait plier bagages cet été. Un certain Marco Verratti est également concerné par un départ…

Le PSG compte sur Verratti

Comme révélé par le10sport.com le 15 mai dernier, Marco Verratti fait partie des plans du PSG pour les saisons à venir : « Pierre angulaire du projet porté par les Qataris depuis 2011, l’Italien serait sur la liste des transferts pour l’été à venir. Selon nos informations, ce n’est pas du tout exact. Le PSG compte sur Marco Verratti et n’envisage pas du tout un transfert pour l’Italien. Après avoir récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, Marco Verratti fait partie des cadres ». Deux mois après, c’est toujours la position du club : Paris veut poursuivre avec Verratti.

Si une offre délirante arrive…

Pour autant, le dossier Verratti n’est pas figé. Depuis quelques jours, le club saoudien d’Al-Hilal a lancé une offensive pour tenter de mettre la main sur le milieu de terrain italien. Une offre de 30 millions d’euros aurait été transmise (même si ce montant correspond sûrement plus au salaire proposé au joueur). Le PSG a refusé cette proposition. Pour deux raisons. La première, comme évoqué plus haut, Paris n’est pas vendeur et compte sur Marco Verratti. Pour autant, Luis Campos est à l’écoute et ne retiendra pas le joueur si celui-ci veut partir. Visiblement, l’Italien n’est pas contre un départ. Dans ce cas de figure, le PSG peut envisager une opération. Mais bien au-delà des 30 millions d’euros proposés. C’est la deuxième raison du refus : le montant est insuffisant.

Al-Hilal va revenir à la charge

Le dossier Verratti est donc officiellement ouvert. Le joueur étant à l’écoute et prêt à partir, Paris s’est installé à la table des discussions. Mais pour convaincre le PSG, il faudra une offre conséquente. Voire même « délirante ». C’est-à-dire bien supérieure aux 30 millions d’euros actuellement offerts… Pour un joueur de 30 ans comme Marco Verratti, sous contrat jusqu’en juin 2026, Paris peut raisonnablement espérer le double. Et faire affaire avec l’Arabie Saoudite. Une destination qui ne semble pas freiner Marco Verratti…