PSG : Un transfert à 100M€ prend forme, rencontre décisive annoncée

Le PSG et le Bayern Munich sont à la lutte pour mettre la main sur Harry Kane, avec un avantage certain pour le club allemand, qui disposerait des faveurs du principal intéressé. De nouvelles discussions vont avoir lieu entre les dirigeants bavarois et leurs homologues londoniens pour un transfert qui pourrait atteindre la barre des 100M€.

Alors que le PSG ne lâche pas Harry Kane, l’arrivée de ce dernier du côté du Parc des Princes paraît peu probable à ce jour. En effet, si les deux clubs ne seraient pas loin d’un accord pour le transfert de l’international anglais, ce dernier écarte l’idée d’une signature à Paris selon les informations divulguées ce jeudi par The Telegraph . À l’inverse, l’intérêt du Bayern Munich à son égard ne le laisse pas indifférent.

Nouvelles discussions entre Tottenham et le Bayern

D’après le média britannique, le Bayern Munich est en tout cas disposé à débourser jusqu’à 100M€ pour mettre la main sur Harry Kane. Deux dirigeants de la formation allemande se sont envolés pour Londres afin de poursuivre les discussions avec le président de Tottenham, Daniel Levy.

Le PSG n’abdique pas