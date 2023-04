Le PSG en fait sa priorité, son transfert est fixé

Thomas Bourseau

L’un des grands axes du prochain mercato du PSG semble avoir été révélé avec le recrutement d’un attaquant de pointe. Victor Osimhen figurerait tout en haut de la liste parisienne. Le Napoli préparerait un transfert XXL.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PSG à l’approche du mercato estival. Depuis l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, il est question d’un renouveau au club qui pourrait s’effectuer grâce au mercato. À commencer par le recrutement d’un attaquant de pointe sur lequel Kylian Mbappé puisse s’appuyer.

Le PSG se place sur le dossier Osimhen

D’après RMC Sport , la priorité absolue du PSG dans ce secteur de jeu serait Victor Osimhen. Le serial buteur du Napoli a la cote sur le marché et figurerait également dans les petits papiers de Manchester United et du Bayern Munich.

Naples espère vendre Osimhen au prix fort