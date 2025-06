Le PSG écœure Griezmann, la décision qui étonne tout le monde

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs, le PSG a infligé une lourde défaite à l'Atlético de Madrid (4-0). Un revers qui a mis en lumière les difficultés rencontrées ces derniers mois par Antoine Griezmann, qui vient pourtant de prolonger son contrat. De quoi étonner Daniel Riolo et Pierre Ménès.

« Je pense que son orgueil encore une fois a parlé »

« Ça fait un moment que Griezmann a perdu sa place dans l’effectif de l’Atlético. Pour ça que j’étais très surpris qu’il prolonge, je pensais qu’il allait en profiter pour partir en MLS, qui est en plus l’un de ses rêves, confie l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube. Je pense que son orgueil encore une fois a parlé et qu’il a envie de prouver qu’il a encore son mot à dire dans cette équipe. Maintenant le problème, c'est quand tu proposes un football aussi minimaliste et aussi négatif, et que tu te prends une leçon de football par une équipe qui cherche à toujours avoir la balle et à provoquer du jeu, je pense que le foot de Simeone est aujourd’hui démodé. »