Rabiot - OM : La fin est annoncée à l’étranger !

Recrue star de l’été dernier, Adrien Rabiot est déjà annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille. Massimiliano Allegri, son mentor à la Juventus, aurait personnellement appelé le milieu français pour le convaincre de quitter le sud de la France pour le rejoindre à l’AC Milan, où il a pris la place de Sérgio Conceição.

Il y a un an, personne n’aurait parié sur sa signature. Pourtant, Adrien Rabiot a bel et bien rejoint l’OM après la fin de son contrat avec la Juventus ! Un pari plus que réussi, puisque l’international français est devenu l’un des piliers de l’équipe de Roberto De Zerbi, avec d’ailleurs des prestations de très haut niveau.