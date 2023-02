Le PSG déjà en échec pour son prochain mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG au cours du mercato de janvier, Rayan Cherki a finalement été conservé par l’OL où il est en train d’exploser. Et malgré un intérêt persistant de Luis Campos pour le jeune crack lyonnais, Bruno Cheyrou refroidit ses ardeurs en affichant son envie de prolonger Cherki.

« J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera », indiquait Rayan Cherki (19 ans) dimanche soir au sujet du vif intérêt que lui a porté le PSG durant le mercato hivernal, et le jeune attaquant de l’OL a préféré botter en touche. Le PSG a déjà prévu de revenir à la charge en fin de saison sur ce dossier, mais la tâche s’annonce déjà compliquée…

Cheyrou veut garder Cherki

Interrogé au micro de Prime Vidéo, Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement de l’OL, a évoqué le cas Cherki : « S'il a prolongé ? Non. Enfin, il avait prolongé l’été dernier, c’était déjà l’objet de discussions assez âpres. On avait pas mal poussé pour qu’il puisse prolonger même si à l’époque ce n’était pas aussi évident que ça peut l’être maintenant. Il a un contrat avec nous jusque dans un an avec une option supplémentaire », indique le dirigeant lyonnais.

« On va essayer de prolonger »