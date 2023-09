Le PSG connaît son premier renfort de l’été 2024 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG connaît sa première recrue de l’été 2024. Racheté cet été par le club parisien, Xavi Simons devrait retourner au sein de la capitale l’année prochaine, à l’issue de son prêt avec le RB Leipzig. Le milieu de terrain néerlandais devrait faire ses classes en Allemagne et poursuivre sa progression avant de retourner dans la capitale.

Vendu au PSV Eindhoven durant l’été 2022, Xavi Simons est, de nouveau, lié au PSG. Le milieu de terrain a été racheté par le club parisien contre un chèque de 6M€. Mais le joueur ne foulera pas les pelouses de Ligue 1 cette saison. Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig afin de lui permettre d’obtenir du temps de jeu.

« Je suis maintenant à Leipzig et je veux aider l’équipe à être la meilleure »

Le joueur s’était exprimé sur son arrivée.« Je suis maintenant à Leipzig et je veux aider l’équipe à être la meilleure. Mon développement est la chose la plus importante maintenant, donc c’est pour ça que je suis ici. Le RB Leipzig ? J’avais un très bon feeling. La conversation avec l’entraîneur était la chose la plus importante ici. C’est principalement la raison pour laquelle je suis venu ici » avait déclaré Xavi Simons.

Un retour est programmé au PSG

Mais a terme, son avenir s’écrit au PSG. Le club parisien fonde de solides espoirs sur le joueur, qui sort d’une saison aboutie sous les couleurs du PSV Eindhoven. L’avenir s’annonce brillant.