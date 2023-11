Le PSG boucle un transfert, «c'est la folie» !

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG cet été, Kang-In Lee est en train de monter en puissance. Le joueur de 22 ans brille ces derniers temps et a livré une nouvelle bonne prestation avec la Corée du Sud. Le milieu offensif coréen a vu sa cote de popularité grimper en flèche, surtout depuis son transfert dans la capitale.

Afin de se renforcer cet été, le PSG s’est attaché les services d’une bonne dizaine de joueurs. Le club de la capitale a notamment recruté Kang-In Lee. Le milieu offensif de 22 ans est déjà très apprécié des supporters parisiens. Et l’international coréen commence à monter en puissance depuis quelques semaines.

Une recrue du PSG galère, Deschamps lui lance un avertissement https://t.co/phDlpURtd7 pic.twitter.com/nFVBVL6G6a — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Kang-In Lee rayonne ces derniers temps

Privé d’une partie du début de saison à cause d’une blessure puis des Jeux Asiatiques - qu’il a remporté avec la Corée du Sud - Kang-In Lee livre de belles prestations depuis quelques temps. Il s’est d’ailleurs encore montré à son avantage contre Singapour jeudi dernier lors de la victoire de la sélection coréenne (5-0). Passeur puis buteur, le joueur du PSG impressionne de plus en plus. Et d’après Fabien Yoon, le transfert de Kang-In Lee dans la capitale cet été a totalement enflammé la Corée du Sud.

«Sa notoriété déjà énorme a encore explosé»