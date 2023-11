Mercato : Une recrue du PSG totalement bloquée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré libre par le PSG l'été dernier au terme de son contrat avec le Benfica Lisbonne, Cher Ndour apparaissait comme une recrue particulièrement prometteuse. Mais le jeune milieu de terrain italien se retrouve barré par une concurrence imposante, lui qui avait refusé la perspective d'un prêt à son arrivée. Explications.

Au milieu de prestigieuses recrues du dernier mercato estival comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Milan Skriniar ou encore Lucas Hernandez, le PSG a également tenté un coup audacieux sur le marché des transferts avec Cher Ndour. Fraîchement sacré champion d'Europe des U19 avec l'Italie au moment de sa signature au Parc des Princes, le jeune milieu de terrain présentait en plus l'avantage d'être libre puisqu'il était arrivé au terme de son contrat avec le Benfica Lisbonne. Mais pour l'instant, rien ne se passe vraiment comme prévu pour Ndour...

Ndour, éternel remplaçant au PSG

En effet, la jeune recrue du mercato n'a toujours pas été titularisée une seule fois par Luis Enrique en match officiel sous les couleurs du PSG, et ne comptabilise que 3 entrées en jeu pour un total de 25 minutes disputées. Un bilan relativement maigre pour Cher Ndour, qui subit de plein fouet la concurrence du milieu de terrain avec des éléments comme Manuel Ugarte, Vitinha, Kang-In Lee, Fabian Ruiz, Carlos Soler et surtout l'impressionnant Warren Zaïre-Emery qui occupe beaucoup de place dans le paysage médiatique et sportif du PSG depuis le début de la saison.

« Je n'aurais pas aimé partir en prêt »