Le PSG boucle un transfert à 80M€, une légende valide !

Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a multiplié les recrues en enregistrant douze d’entre elles. Gonçalo Ramos en a fait partie. Et malgré le bel investissement à 80M€ effectué par le Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta est certain que Ramos fera son trou à Paris.

Pedro Miguel Pauleta a longtemps été le meilleur buteur de l’historie du PSG. Lorsque le club parisien est passé sous pavillon qatari, des stars ont débarquées et Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Kylian Mbappé l’ont tour à tour dépassé.

Le PSG met la main sur Ramos, un bon choix selon Pauleta

Pour le Portugais qui est surnommé « L’Aigle des Açores », le recrutement de Gonçalo Ramos à 80M€ environ est une très bonne pioche. L’international portugais a beaucoup à apporter au PSG selon Pauleta.

«Je crois qu’il va beaucoup grandir au Paris Saint-Germain»