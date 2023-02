Le PSG battu par l’OM, Mbappé prépare sa vengeance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En l'absence de Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche, le PSG a sombré au Vélodrome face à une robuste équipe marseillaise, qui a étouffé son adversaire (victoire 2-1). Une prestation saluée par Edouard Cissé, qui s'attend, néanmoins, à une rencontre bien différente le 26 février prochain, cette fois-ci en championnat et en présence de la star parisienne.

Kylian Mbappé a manqué ce mercredi soir. Touché au biceps fémoral de la cuisse gauche face à Montpellier le 1er février dernier, la star du PSG a manqué le rendez-vous face à l'OM. Un duel, qui a tourné à l'avantage de l'équipe entraînée par Igor Tudor. Solide au pressing, endurant, le club marseillais a étouffé cette équipe parisienne, sans solution malgré les présences de Lionel Messi et Neymar sur le front de l'attaque. Ancien joueur du PSG et de l'OM, Edouard Cissé a salué la tactique mise en place par Tudor.

Le PSG bousculé par l'OM

« Quand ils se font rentrer dedans, personne ne répond vraiment. Sergio Ramos, ok. Mais c'est surtout au milieu où il faut envoyer du pâté dans l'impact. C'est toujours la même chose : s'ils sont à leur rythme, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, à certains moments, on a vu l'OM un petit peu timide et on s'est dit que le PSG pouvait faire mal. Par contre, dès que l'équipe adverse met de l'intensité, ils sont largués » a confié Cissé au sujet du PSG. Mais le club de la capitale aura l'occasion de se racheter le 26 février prochain, en championnat.

Mbappé pourrait tout changer le 26 février prochain