Le PSG affiche ses ambitions pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’ouverture du mercato estival approche à grands pas, le PSG. semble préparer de grands changements dans son effectif, avec notamment le recrutement d’un buteur et celui de Bernardo Silva. D’ailleurs, Christophe Galtier a confirmé à demi-mot les solides ambitions de son équipe pour cet été.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival du PSG ? Luis Campos, le conseiller sportif, semble attendre du renfort à presque toutes les lignes, sachant qu’arrivée de Milan Skriniar est déjà actée puisque le défenseur central slovaque arrive au terme de son contrat avec l’Inter Milan et a déjà signé son contrat avec le PSG.

Le PSG vers un énorme sacrifice pour son mercato ? https://t.co/0tZiugsMgw pic.twitter.com/4iO3Dhn6bh — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Ça va bouger en attaque

Mais c’est surtout le secteur offensif du PSG qui retient l’attention. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos passe à l’attaque pour Bernardo Silva, le milieu offensif de Manchester City, tandis qu’un buteur de premier choix (Osimhen ? Kolo Muani ?) est également attendu cet été au PSG.

« Un gros travail »