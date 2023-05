Ça n’arrête pas, Messi met le feu au mercato

Thomas Bourseau

Le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration le 30 juin prochain et ne devrait pas être reconduit. Le FC Barcelone lui déroule le tapis rouge à la fois publiquement et en privé. Le dernier message en date provient de Frenkie de Jong, ancien coéquipier de Messi au Barça.

Lionel Messi est bien parti pour faire ses adieux au PSG à l’intersaison. Arrivé en pleurs en provenance du FC Barcelone qu’il ne voulait pas quitter en août 2021, le septuple Ballon d’or ne devrait pas activer l’ultime année présente dans son contrat. Et pour cause, le journaliste Guillem Balague qui est au passage son biographe a fait passer un message clair à la BBC à ce sujet : Messi aurait fait part de sa décision de partir il y a plus d’un mois aux dirigeants du PSG.

Le PSG prépare du lourd pour Mbappé, la guerre est déclarée https://t.co/ONgRQzJZfk pic.twitter.com/ZmrAWvDGYt — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Pas d’Arabie saoudite, le Barça ou la MLS pour Messi finalement ?

Futur agent libre à compter du 30 juin prochain, Lionel Messi privilégierait un retour au FC Barcelone selon Tuttosport . Et contrairement à ce qui a été avancé par l’ AFP dernièrement, l’affaire ne semblerait pas être conclue entre le clan Messi et l’Arabie saoudite pour la simple et bonne raison que l’Argentin aurait à coeur de vivre le rêve américain en cas d’échec concernant son retour au FC Barcelone.

«Messi ? Il est fantastique, il est génial»