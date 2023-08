Le PSG a trouvé son buteur, le boss prend les choses en main

Jean de Teyssière

En recherche active d'un attaquant de pointe, le PSG semble avoir trouvé son bonheur. Dans sa volonté de franciser l'effectif, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a pris en main le dossier Randal Kolo Muani. Mais en interne, ce choix n'est pas validé, y compris par Luis Campos, même si c'est lui gère ce dossier.

Invité sur le plateau du Canal Football Club en juin dernier, Randal Kolo Muani avait été interrogé sur l'envie du PSG d'en faire l'un de ses joueurs : « C’est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les autres grands clubs. Ce n’est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG, répond-il. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League? C’est l’un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse. Mais je ne cherche pas le club parfait ou le meilleur club au monde, je cherche vraiment le club qui va me donner cette chance de pouvoir m’exprimer, avoir du temps de jeu et surtout grandir. »

Kolo Muani, choix de Nasser al-Khelaïfi

Face au désert offensif dans lequel se trouve le PSG, le club est obligé de s'activer pour recruter un joueur capable de marquer des buts et de jouer en numéro 9. Pour le moment, seul Hugo Ekitike peut évoluer dans ce registre. Selon Le Parisien , le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a pris personnellement les choses en main et a activé la piste Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais, aujourd'hui à Francfort vaudrait dans les 100M€.

Kolo Muani ne fait pas l'unanimité au PSG