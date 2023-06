Le PSG a perdu, un contrat en or attend Mbappé

Axel Cornic

C’est la crise au Paris Saint-Germain depuis l’annonce de Kylian Mbappé et en Espagne, le Real Madrid s’en frotte les mains. Un an après avoir essuyé un énorme échec, le club madrilène pourrait bien se retrouver en position de force avec la possibilité de négocier directement dès le 1er janvier prochain et ainsi le recruter à l’été 2024... sans débourser le moindre sou.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors qu’il semblait être le véritable pilier du projet QSI, l’attaquant de 24 ans a lâché une bombe en annonçant publiquement sa volonté de ne pas poursuivre l’aventure après juin 2024 et un départ semble être devenu inévitable.

Mbappé donne rendez-vous au Real Madrid

D’après les informations de MARCA , Mbappé aurait déjà tout prévu pour son avenir puisqu’il souhaiterait rester au PSG et ouvrir les négociations avec le Real Madrid dès le 1er janvier prochain. Cela pourrait lui laisser tout le temps de négocier son contrat et surtout une prime à la signature qui pourrait largement dépasser les 120M€.

Un salaire entre 25 et 30M€ ?

Ce n’est pas tout, puisque le quotidien espagnol assure qu’un contrat attendrait déjà Kylian Mbappé à Madrid ! La durée n’est pas dévoilée, mais MARCA parle d’un salaire compris entre 25 et 30M€, hors bonus. A noter que c’est exactement la même offre que le Français avait refusée il y a un an, en décidant de prolonger au dernier moment avec le PSG... pour plus du double !

Le PSG va se faire avoir

Cette affaire n’arrange pas du tout le PSG, qui de son côté aimerait vendre Mbappé dès ce mercato estival, afin de pouvoir encaisser une grosse indemnité de transfert. Sauf que pour le moment, aucun club ne semble vouloir passer à l’action. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui pense pouvoir économiser énormément d’argent en attendant son départ libre.