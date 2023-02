  Le PSG a fait un heureux sur le mercato

Thomas Bourseau

Cet hiver, Keylor Navas a quitté le PSG sous la forme d’un prêt pour rejoindre Nottingham Forest. Une opération qui a ravi le principal intéressé, mais également l’entraîneur du club anglais qui s’est exprimé sur ce gros coup hivernal pour le pensionnaire de Premier League.

Keylor Navas était aux anges. Après avoir été annoncé depuis plus de six mois sur le départ au Napoli, à Al-Nassr ainsi qu’au Bayern Munich, le Costaricien a quitté le PSG par le biais d’un prêt à Nottingham Forest jusqu’à la fin de la saison. Pour les médias du club anglais, Navas a affirmé être heureux de se lancer un nouveau challenge en Premier League du haut de ses 36 ans après avoir connu la Liga et la Ligue 1 en Europe. D’après The Daily Telegraph , le propriétaire de Nottingham Forest, à savoir Evangelos Marinakis, aurait fait le forcing pour recruter Navas bien que ses conseillers estimaient cette opération irréalisable.

«Il arrive avec un CV incroyable»

Le prêt de Keylor Navas, alors que Dean Henderson s’est blessé lors des derniers jours du mercato, a ravi Steve Cooper. L’entraîneur de Nottingham Forest s’est enflammé au sujet de l’arrivée du gardien du PSG en soulignant son désir de débarquer à Forest en particulier. « Il arrive avec un CV incroyable, et c'est génial qu'il ait vraiment voulu venir. Il a montré un grand engagement pour venir ici et c'est toujours une chose rassurante avec tout nouveau joueur. Je n'autoriserais pas un joueur à venir ici si je n'avais pas ce sentiment, donc c'est un ingrédient important ».

Keylor Navas déjà légendaire à Nottingham Forest