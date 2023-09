Le PSG a dégainé une offre «record»

Axel Cornic

L’avenir de Randal Kolo Muani a animé la fin de ce mercato estival, avec la réponse qui est arrivée seulement dans les toutes dernières heures, avec son transfert au Paris Saint-Germain. Une opération qui se serait bouclé autour des 90 ou 95M€, ce qui en fait la troisième la plus importante de l’histoire du club parisien, juste derrière Neymar et Kylian Mbappé.

C’est un sprint qui s’est terminé sur le fil. Annoncé au PSG depuis le début de l’été, Randal Kolo Muani a dû attendre la toute fin du mercato avant de voir son avenir enfin se régler. La faute à son club de Francfort, qui s’est révélé être un véritable client dans les négociations, arrachant finalement entre 90 et 95M€ au club parisien.

Le PSG met le paquet pour Kolo Muani

Une telle indemnité propulse directement Kolo Muani dans le top 3 des transferts les plus chers de l’histoire du PSG ! Il se place derrière Kylian Mbappé et Neymar, loin devant avec 180 et 222M€ déboursé en 2017 par le club parisien, mais devant Achraf Hakimi (68M€), Edinson Cavani (64,5M€), Angel Di Maria (63M€) et la recrue estivale Manuel Ugarte (60M€). A noter qu’en huitième position on retrouve Ousmane Dembélé, lui aussi arrivé au cours de mercato estival, avec un transfert à 50M€.

« Tard dans la soirée, nous avons reçu une offre que nous ne pouvions pas refuser »