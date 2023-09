PSG : C'est parti dans tous les sens pour ce transfert

Alexis Brunet

Vendredi soir, le mercato du PSG s'est achevé en apothéose, avec l'arrivée sur le fil de Randal Kolo Muani. Le Français a fini par débarquer à Paris, alors que quelques heures plus tôt, cela n'était pas gagné. En effet, une histoire rocambolesque a impliqué à la fois le club de la capitale, Francfort, l'ancien Nantais, et Hugo Ekitike.

Les supporters parisiens doivent se réveiller avec le sourire. Pour ceux qui sont allés se coucher tôt vendredi soir, ils ont sûrement dû apprendre la nouvelle ce samedi matin. Randal Kolo Muani est un nouveau joueur du PSG. Même si l'intérêt du club de la capitale pour l'ancien Nantais était connu depuis plusieurs semaines, le champion de France a dû batailler jusqu'à la dernière minute pour arracher la signature de l'attaquant de 24 ans.

Francfort a accepté l'offre du PSG, vendredi à 13H

Le journal L'Équipe nous retrace le fil des évènements. Vendredi à 13 heures, Francfort accepte l'offre du PSG pour Randal Kolo Muani, celle-ci est alors de 75M€, plus 15M€ de bonus. Mais à ce moment-là, le club allemand veut trouver un remplaçant au Français avant de le lâcher. Dans l'esprit des dirigeants de l'Eintracht, Hugo Ekitike est le profil idéal. Problème, l'ancien Rémois ne veut pas aller en Allemagne, préférant l'Angleterre. D'ailleurs, Paris reçoit une offre de prêt de Crystal Palace, avec une option d'achat de 30M€ plus 5M€ de bonus, mais elle est refusée.

Mercato - PSG : Un transfert a capoté, voilà pourquoi https://t.co/jfm9KQ7bha pic.twitter.com/SEyCqo5CMY — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Ekitike était finalement d'accord pour rejoindre Francfort

Les dirigeants du PSG sont alors dans une impasse. Mais quelques heures plus tard, Hugo Ekitike change d'avis, et il est finalement d'accord pour rejoindre Francfort. Toutefois, à cause de certaines divergences contractuelles, notamment au niveau des commissions, le deal capote. L'ancien Rémois ne rejoint donc pas le club allemand, et les dirigeants de Francfort sont clairs, si Ekitike ne vient pas, Randal Kolo Muani ne part pas. Finalement, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, aura obtenu gain de cause, au tout dernier moment.