Le PSG a dégainé pour Messi, le cas Mbappé interroge

Thomas Bourseau

Le PSG se trouve être en pleines discussions avec Lionel Messi pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, la surexposition de Kylian Mbappé viendrait compliquer la tâche du club, au même titre que l’entêtement de Messi après avoir pourtant reçu des offres du PSG.

Deux saisons et puis s’en va ? Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en pleurs en août 2021 après que le club culé ait officialisé sa non-prolongation de contrat. Au PSG, l’Argentin a signé jusqu’en juin prochain avec une option pour une troisième année, mais les deux parties devront donner leur aval pour qu’elle soit activée. Le10sport.com a fait état le 18 février dernier de discussions en cours entre le clan Messi et le PSG, mais le doute semble s’être installé de part et d’autres.

Le dossier Mbappé pollue le feuilleton Messi

Il est spécifié dans la presse que le dossier Kylian Mbappé serait jugé comme étant primordial au PSG, ce que contesteraient les proches de Lionel Messi à The Athletic. Et pour cause, le champion du monde argentin aurait reçu plusieurs offres contractuelles de la part du PSG pour que Messi continue d’arborer la tunique rouge et bleu parisienne la saison prochaine.

Messi n’a accepté aucune offre du club, le PSG ne reverra pas à la hausse sa proposition